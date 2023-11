Super Mario Bros. Wonder: le vendite sono a quota 4,3 milioni

Nel presentare gli ultimi risultati finanziari, Nintendo ha fatto sapere che le vendite di Super Mario Bros. Wonder hanno raggiunto quota 4,3 milioni di copie in appena due settimane dall’uscita.

Come ribadito dalla stessa Casa di Kyoto, si tratta del miglior lancio in assoluto per un videogioco della serie. Il presidente Shuntaro Furukawa ha inoltre aggiunto che storicamente i titoli di Super Mario tendono a vendere a lungo dopo il lancio, pertanto si prospetta un onda lunga delle vendite soprattutto in vista dell’imminente periodo natalizio.

Super Mario Bros. Wonder, lo ricordiamo, è disponibile da qualche settimana in esclusiva su Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione vergata da Danilo Dellafrana.