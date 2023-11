Ubisoft: licenziate un centinaio di persone in Canada

In quello che possiamo considerare come “annus horribilis” per l’industria dei videogiochi, neanche Ubisoft si dimostra indenne all’ondata di licenziamenti che sta colpendo indiscriminatamente numerosi studi di sviluppo e publisher.

Stando a quanto riportato da Kotaku, Ubisoft ha licenziato ben 98 persone impiegate nei suoi studi canadesi, tra i team amministrativi, di IT e presso Hybride, lo studio specializzato in effetti speciali e grafica computerizzata che ha lavorato, tra gli altri, a The Mandalorian. La compagnia ha confermato di essere nel bel mezzo di una riorganizzazione interna volta a ottimizzare le risorse, così da rendere maggiormente sostenibile la produzione.

Ubisoft ha poi fatto sapere che altre posizioni verranno eliminate presso i suoi studi canadesi, portando a 124 il totale dei dipendenti licenziati attraverso l’intera organizzazione della compagnia.