Rockstar Games: ecco il comunicato ufficiale sul venticinquesimo anniversario

Rockstar Games si prepara a festeggiare il venticinquesimo anniversario dello studio di sviluppo il prossimo dicembre, promettendo annunci e importanti novità concernenti alcuni dei suoi principali progetti, in primo luogo il trailer del tanto atteso Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo del franchise. In concomitanza con questa dichiarazione, proprio questa mattina scrivevamo una news dedicata alla sesta iterazione, parlando per l’appunto di importanti novità al suo riguardo.

Grazie all’incredibile supporto dei nostri giocatori in tutto il mondo, abbiamo avuto l’opportunità di creare giochi di cui siamo veramente appassionati: senza di voi, nulla di tutto ciò sarebbe possibile, e siamo così grati a tutti voi per aver condiviso questo viaggio con noi. Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata sull’idea che i videogiochi potessero diventare essenziali per la cultura quanto qualsiasi altra forma di intrattenimento, e speriamo di aver creato i giochi che amate nel nostro impegno per far parte di questa evoluzione. Siamo davvero entusiasti di farti sapere che all’inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. Ci auguriamo di poter condividere queste esperienze con tutti voi ancora per molti anni”, ha dichiarato Sam Houser, Presidente di Rockstar Games.