Lake: Season's Greetings arriva a breve

Il nuovo contenuto aggiuntivo di Lake, in arrivo il prossimo 15 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, sbarcherà in occasione delle feste natalizie, impreziosendo un’opera intimista e particolareggiata, ambientata in un luogo montano.









Lake: Season’s Greetings è ambientato durante le festività natalizie del 1985, un anno prima del gioco originale di Lake. I giocatori assumono il ruolo di Thomas Weiss, un amabile postino e padre della protagonista di Lake, Meredith Weiss. Cambiando la prospettiva da Meredith a suo padre, i giocatori acquisiranno una comprensione delle dinamiche della famiglia Weiss e una visione di Providence Oaks coperta di neve dal punto di vista di un residente di lunga data.