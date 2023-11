Broken Arrow: al via l'Open Beta

Sviluppato da Steel Balalaika Studio e pubblicato da Slitherine Games, Broken Arrow, in arrivo su PC, avvia il suo periodo di Open Beta per far conoscere le tattiche di guerra ai neofiti e agli appassionati dei videogiochi ispirati alla Guerra Moderna.









Broken Arrow è un gioco di tattica di guerra moderna in tempo reale su larga scala. Offrirà, stando alle dichiarazioni del team, un sistema di costruzione dell’esercito e strumenti di personalizzazione delle unità approfondite, amplieranno l’intera visione dell’opera. Si potranno usare i paracadutisti ed elicotteri per conquistare rapidamente delle posizioni chiave, rinforzarle con carri armati pesanti e spezzare i contrattacchi nemici con attacchi di artiglieria e missili tattici, infiltrando le forze speciali dietro le linee nemiche per interrompere le comunicazioni e fornire una designazione laser agli aerei.