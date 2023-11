Wartales è ora disponibile su Xbox Game Pass

Dei tanti videogiochi aggiunti da poco su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, figura anche Wartales, l’esperienza strategica ambientata durante il Medioevo, uno dei momenti più complessi della storia umana, considerato come un periodo buio. Provato in anteprima dal nostro Marco Brom, l’opera sviluppata e pubblicata da Shiro Games, è arrivata da poco anche su console, per la precisione su Xbox Series X|S e Nintendo Switch (era già a disposizione su PC).









Wartales è un gioco di ruolo a mondo aperto in cui i giocatori guideranno un gruppo di mercenari alla ricerca di ricchezza in un vasto universo medievale. Al suo interno, esploreranno il mondo, reclutando compagni, raccogliendo taglie e svelando i segreti delle tombe degli antichi.