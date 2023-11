PlayStation: ecco lo spot che celebra la stagione natalizia

Anche se è siamo ancora a novembre, le festività del Natale ormai imminenti sono alle porte. PlayStation, in tal senso, si prepara a celebrarlo con un nuovo spot, disponibile sul sito ufficiale di PlayStation. Inoltre, fra una settimana ricorrerà il terzo anniversario dal lancio di PlayStation 5.









“Per festeggiare questo momento, invitiamo i gamer di tutto il mondo a sperimentare la potenza emotiva del gioco immersivo su PS5 con un nuovo spot, “Vivi nuove emozioni con PlayStation 5”. Grazie all’immaginazione e alla creatività degli sviluppatori e all’uso innovativo di funzionalità della console come grafica 4K, audio 3D, SSD Ultra High Speed e feedback aptico e grilletti adattivi del controller DualSense, il gioco su PS5 evoca sensazioni ancora più intense. Il nostro ultimo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all’incontro ravvicinato con un “Clicker” di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di diventare amico di un lupo dei ghiacci in FINAL FANTASY XVI”, ha dichiarato Sony.