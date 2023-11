TimeSplitters: Free Radical Design è a rischio chiusura

Ricordate quando poco più di due anni fa ci fu l’annuncio della riapertura di Free Radical Design e la messa in cantiere di un nuovo TimeSplitters? Ebbene, tutto ciò potrebbe essere stato invano dal momento che lo studio britannico è ora a rischio chiusura.

Secondo quanto riportato da VGC, Embracer Group starebbe valutando la chiusura dello studio con base a Nottingham a causa della ristrutturazione interna da lacrime e sangue portata avanti dalla holding. Tale ristrutturazione ha già portato alla chiusura di Volition e al licenziamento di centinaia di persone all’interno di vari studi di proprietà del gruppo.

Nel caso di Free Radical Design, Embracer Group è obbligata dalla legislazione del Regno Unito a consultare i dipendenti almeno trenta giorni prima di effettuare tagli o chiudere lo studio, così da cercare un modo per evitare azione così drastiche. Per il momento non è ancora arrivata la notizia della chiusura della software house, anche perché vi è una remota possibilità che Free Radical Design resti aperta, tuttavia ciò dipenderà da eventuali offerte di acquisto da parte di altre compagnie. Va detto, però, che diversi dipendenti dello studio stanno già cercando lavoro altrove, lasciando intendere che il futuro della software house di Nottingham sia purtroppo già segnato.