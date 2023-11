Thermaltake: in arrivo The Tower 200 Bumblebee Mini Tower Case

Thermaltake ha annunciato l’imminente disponibilità del case colorato The Tower 200 Bumblebee Mini Tower Case.

Questo case di dimensioni ridotte misura 537 x 300 x 280 millimetri, supporta le schede madri Mini-ITX e può includere schede video fino alla Nvidia RTX 4090. Sono inoltre presenti tre porte USB frontali, di cui 2 USB 3.0 e 1 USB 3.2 (Gen 2) Type C. Sono incluse due ventole preinstallate CT140 da 140 millimetri, una sul retro e una in alto. La struttura del case è in acciaio, mentre il pannello laterale è in vetro temperato ed è spesso 3 millimetri.

Thermaltake fa sapere che il The Tower 200 Bumblebee Mini Tower Case sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 1° dicembre.