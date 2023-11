Activision Blizzard annuncia la fine dell'Overwatch League

Activision Blizzard ha annunciato che l’Overwatch League è arrivata al capolinea, tuttavia la compagnia sta già pensando a una nuova direzione da prendere per il comparto competitivo dello sparatutto a squadre.

“Stiamo andando oltre l’Overwatch League per far evolvere il competitivo di Overwatch in una nuova direzione,” si legge in una nota diffusa tramite GGRecon. “Siamo grati a chiunque abbia reso l’OWL possibile, ma rimaniamo concentrati sulla realizzazione della nostra visione per rivitalizzare il programma esports. Non vediamo l’ora di comunicare i dettagli in futuro.”

La notizia della cancellazione dell’Overwatch League arriva dopo le defezioni di diversi team dalla competizione, gli ultimi dei quali sono stati i Toronto Defiant e i Chengdu Hunters. Stando a quanto riportato su GamesIndustry, Activision Blizzard starebbe contrattando con ESL FACEIT Group per la stagione 2024 di Overwatch. Ricordiamo che ESL FACEIT Group è una compagnia statale di proprietà dell’Arabia Saudita.