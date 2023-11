PlayStation rinvia metà dei videogiochi live service in uscita

La divisione PlayStation ha fatto sapere di aver rinviato metà dei videogiochi live service la cui uscita era programmata entro la fine dell’anno fiscale 2025.

Durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari, il presidente di Sony, nonché direttore operativo e finanziario Hiroki Totoki ha dichiarato che dei dodici videogiochi live service in lavorazione presso la divisione PlayStation, solamente sei di essi vedranno la luce nei tempi previsti. Secondo quanto riportato su VGC, questi rinvii sono necessari per assicurare che tali titoli raggiungano un elevato standard qualitativo.

Ricordiamo che tra i videogiochi in sviluppo vi sono, tra gli altri, il multiplayer di The Last of Us targato Naughty Dog, Concord in lavorazione presso Firewalk Studios, Fairgame$ di Haven Studios, e Marathon di Bungie. Di quest’ultimo si vocifera già da un po’ di un suo possibile rinvio.