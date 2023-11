Golden Light è disponibile su Epic Games Store

Epic Games Store, come dettaglia il nostro Alteridan nella sua news, è attualmente ancora in perdita. Tuttavia, il primo videogioco del servizio di questo mese è Golden Light, uno sparatutto in prima persona con elementi roguelike e uno stile grafico tematicamente vicino al cel-shading di Borderlands.









Al suo interno, oltre a una dose generosa di violenza e tanta azione, molto black humor tipico del genere e tanti livelli da scoprire, in un’avventura che non ha nulla da invidiare a produzioni di questo tenore, capaci di risultare coinvolgenti e spietate.