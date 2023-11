Braid Anniversary Edition ha una data di uscita ufficiale

Gli sviluppatori di Thekla hanno annunciato la data di uscita di Braid Anniversary Edition, una versione riveduta e ampliata del celebre puzzle platform firmato da Jonathan Blow. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Pubblicato originariamente nel 2008, Braid è un puzzle platform che permette ai giocatori di manipolare il tempo attraverso una serie di mondi peculiari al fine di salvare una principessa rapita. L’Anniversary Edition porterà con sé diverse novità, tra cui un comparto grafico rimesso a nuovo, sonoro rimasterizzato, la possibilità di passare dalla nuova alla vecchia grafica in un attimo, ma soprattutto una quindicina di ore di commento da parte dell’autore Jonathan Blow e altri esponenti dell’industria e della critica videoludica.

Braid Anniversary Edition uscirà il 30 aprile 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e dispositivi mobili grazie a Netflix. La versione per Nintendo Switch annunciata in precedenza è stata cancellata.