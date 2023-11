Hearts & Science: una ricerca scientifica celebra il gaming

Hearts & Science, in partnership con Twitch, ha presentato i risultati di una ricerca che ha esplorato le abitudini dei videogiocatori in cinque Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna e UK nel corso del Lucca Comics & Games, il più grande evento europeo dedicato alla cultura pop.

Sotto la lente d’ingrandimento di Hearts & Science, il gaming viene visto come nuovo modello di coinvolgimento sociale del decennio, ormai parte integrante delle abitudini degli europei. ll videogioco, stando allo studio, si rivela dunque uno strumento imprescindibile per chi vuole fare engagement e raggiungere in maniera il proprio target, sia tra i confini nazionali che oltre.

‘’Con questa ricerca abbiamo voluto analizzare le abitudini di 5 grandi nazioni europee rispetto al fenomeno del gaming. Lungi dall’essere un’attività legata ad un certo stereotipo di categoria sociale, di sesso o di genere, abbiamo dimostrato come il gaming sia trasversale, pop e perfettamente assimilabile alla cultura di massa. Tutti giocano, anche i più insospettabili. Il gaming è una lingua universale ed è un agente di integrazione, contribuendo in modo attivo all’avvicinamento culturale tra i popoli d’Europa e sviluppando un habitus europeo in termini di svago. Il gaming è il ‘Giochi senza frontiere’ del nuovo decennio, avvicinando persone di lingue e culture diverse tra loro”, ha commentato Emanuele Giraldi, Menaging Director di Hearts & Science.