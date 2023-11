Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, annunciati i due DLC

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, arriverà il prossimo 17 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Intanto che l’attesa si fa ormai incalzante, il team ha annunciato che il titolo verrà successivamente supportato con due DLC, e arriveranno al lancio delle copie fisiche dell’imminente produzione.









I DLC Heroes aggiungeranno ciascuno una nuova unità all’interno di Age of Sigmar che potrà essere utilizzata in modalità Schermaglia, multiplayer e Conquista per giocatore singolo, portando nuove abilità sul campo. I giocatori sostituiranno le loro unità eroiche predefinite con uno di questi personaggi speciali, consentendo loro di cambiare il loro approccio strategico generale al gioco.