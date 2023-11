The Talos Principle 2: Croteam omaggia i gatti

The Talos Principle 2, sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital, è il prosieguo diretto del titolo originariamente lanciato nel 2017. Recensito dal nostro Francesco Alteri, l’opera è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.









Ma perché Croteam ama così tanto i gatti? “Non sono come i cani”, affermano gli scrittori di Talos Principle 2 Jonas e Verena Kyratzes. “Non ci adorano automaticamente e incondizionatamente, indipendentemente da come li trattiamo. I gatti sono, in molti sensi, un mistero per noi”. Come dice Alexandra Drennan, leader del Progetto Talos: “Gli esseri umani hanno un bisogno innato di svelare i misteri. Forse amiamo così tanto i gatti, perché sono l’unico mistero che non siamo riusciti a risolvere“.