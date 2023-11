Tekken 8 completa il suo roster con Reina, ecco il trailer

Bandai Namco ha presentato l’ultimo personaggio che va a completare il roster di Tekken 8: si tratta di Reina, il Fulmine Viola, protagonista di un nuovo trailer.









Questo nuovo personaggio è circondato dal mistero e di lei si sa solo che è una studentessa della Mishima Polytechnical School. Sembra anche avere un interesse molto speciale in Jin, e specialmente nel combattere con lui. Reina è in grado di usare le sue mosse alla velocità della luce per avere la meglio sui suoi avversari.

In totale, il roster di Tekken 8 sarà formato da 32 personaggi, tra cui Jin Kazama e Kazuya Mishima, sulla cui lotta sarà basata la trama del picchiaduro. Ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.