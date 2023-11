Il responsabile tecnologico Christian Gyrling lascia Naughty Dog

Attraverso un breve messaggio diffuso nelle scorse ore tramite social, Naughty Dog ha fatto sapere che il responsabile tecnologico Christian Gyrling ha deciso di lasciare la compagnia per cui ha lavorato durante gli ultimi diciassette anni.

Lo studio californiano ha voluto augurare il meglio a Gyrling, il quale ha annunciato di essere pronto per le nuove sfide che inconterà nel suo futuro. Non sappiamo cosa farà Gyrling adesso, ma sappiamo che il suo posto di responsabile tecnologico in Naughty Dog verrà preso da Travis McIntosh, un altro veterano che fa parte dell’organico della compagnia da ben diciannove anni.