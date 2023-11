The Games Awards 2023: ecco le nomination

Da oggi sono disponibili le nomination dei The Games Awards 2023, la kermesse che si concentra a scoprire qual è il miglior videogioco dell’anno assieme a un numero di altrettante candidature fra categorie che riguardano i generi di ciascuna opera.

Il premio certamente più ambito, in tal senso, è quello del miglior videogioco dell’anno. A contenderselo, per l’appunto, ci sono:

Alan Wake 2, recensito dal nostro Kommissario.

Baldur’s Gate 3, recensito dal nostro Dan Hero.

Marvel’s Spider-Man 2, sempre del nostro amichevole Dan Hero di quartiere.

Resident Evil 4 Remake, recensito dal nostro terrorizzato Kommissario.

Super Mario Bros. Wonder, scritto da un saltellante Dan Hero.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ancora una volta scritto da Dan Hero.