Avatar: Frontiers of Pandora è in fase gold, in uscita a dicembre

Ubisoft Massive ha annunciato la conclusione dei lavori su Avatar: Frontiers of Pandora e l’ingresso del gioco nella fase gold, l’ultima che precede la pubblicazione vera e propria.

“Siamo davvero orgogliosi di condividere con voi che Avatar: Frontiers of Pandora è in fase gold,” si legge in un messaggio diffuso via social. “Non vediamo l’ora che possiate esplorare il mondo di Pandora, in tutta la sua bellezza e con tutti i suoi pericoli.”

A margine dell’annuncio è stato diffuso un nuovo trailer che mette in risalto le feature esclusive della versione PS5, tra audio 3D, feedback aptici e grilletti adattivi del controller DualSense.









Ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più sul titolo di Ubisoft Massive vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima.