Ufo Robot: Goldrake - Il Banchetto dei Lupi arriva su PC e console

Ufo Robot: Goldrake – Il Banchetto dei Lupi, la nuova produzione targata ENROAD pubblicata da Microids, sbarca quest’oggi su PC e console, pronta a condurre gli appassionati e i giocatori nella cornice creata da Go Nagai, l’autore della serie animata e del manga.









Al suo interno, il giocatore esplorerà una nuova dimensione in cui le iconiche bestie di Vega, come Dam Dam e Gorgon, prendono vita. I giocatori veranno coinvolto in un universo variegato, cogliendo l’opportunità di approfondire la loro conoscenza sulla loro della saga. E si potrà, inoltre, padroneggiare il TFO di Alcor, scoprendo la potenza del Disco Spaziale e il dinamismo del pugno rotante.