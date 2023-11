Dune: Spice Wars arriva su Xbox

Dune: Spice Wars, sviluppato e pubblicato da Shiro Games e Fancom, arriva quest’oggi su Xbox. Recensito dal nostro Lelle, l’esperienza porta i giocatori nell’universo di Dune in un videogioco strategico, in una combinazione sospesa fra Master of Magic e tattica in tempo reale.









Durante il suo anno di Accesso Anticipato, Dune: Spice Wars si è espanso in modo massiccio attraverso sei aggiornamenti principali, aggiungendo diverse nuove fazioni giocabili, una serie di nuove caratteristiche, tra cui nuove feature per il bilanciamento, per la qualità della vita e una miriade di altre aggiunte richieste da parte della community di appassionati.