Digital Bros licenzierà il 30% del suo personale

La stagione dei licenziamenti continua con Digital Bros che annuncia un taglio del 30% del suo personale attraverso i suoi studi di sviluppo e 505 Games. La compagnia italiana possiede tra gli altri non soltanto il publisher appena citato, ma anche Kunos Simulazioni, Infinity Plus Two e DR Studio.

“Al fine di dare priorità ai videogiochi di alta qualità e successo a lungo termine, Digital Bros ha messo in discussione il numero di progetti in sviluppo e di conseguenza revisionerà la sua struttura organizzativa per allinearla all’ambiente competitivo nel medio e lungo termine, così da assicurare la massima efficienza operativa,” si legge in un comunicato riportato da GamesIndustry.

Digital Bros fa sapere che la maggior parte dei licenziamenti interesserà gli studi in suo possesso.