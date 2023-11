On Your Tail è un'avventura investigativa italiana per PC e Switch

Lo studio indipendente italiano Memorable Games ha presentato On Your Tail, un’avventura investigativa per PC e Nintendo Switch che verrà pubblicata nel 2024 da Humble Games.









Ambientato nel fittizio villaggio marittimo di Borgo Marina, On Your Tail segue le avventure dell’intrepida Diana, che è a caccia della vacanza estiva perfetta. Per una che ha uno spirito curioso come il suo, questa ricerca implica tre cose: esplorare il nuovo ambiente, conoscendone gli eccentrici abitanti, rilassarsi con alcune delle attività ricreative tipiche della zona, e indagare su alcuni dei misteri locali più sconcertanti.

Durante la sua vacanza, infatti, Diana scoprirà i piccoli e grandi segreti nascosti dietro l’idilliaca facciata di Borgo Marina. Dovrà andare alla ricerca di indizi nelle strade e nei negozi del villaggio, raccogliere informazioni su personaggi, luoghi ed eventi, per contribuire a smascherare il ladro che minaccia questa cittadina un tempo pacifica.