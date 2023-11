Outer Wilds: Archaeologist Edition è in uscita su Switch

Si è fatto attendere un bel po’, ma finalmente Outer Wilds sta per fare capolino anche su Nintendo Switch attraverso l’appena annunciata Archaeologist Edition.









Annapurna Interactive e gli sviluppatori di Mobius Digital hanno infatti annunciato che l’acclamata avventura fantascientifica sarà disponibile dal 7 dicembre sul Nintendo eShop, chiaramente in versione digitale. Tuttavia è prevista anche un’edizione fisica, che però vedrà la luce in un non meglio precisato periodo del 2024.

Segnaliamo, infine, che la Archaeologist Edition di Outer Wilds include anche l’espansione Echoes of the Eye, oltre naturalmente al gioco base.