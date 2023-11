Humble Games licenzia diversi dipendenti

Doppia razione di licenziamenti quest’oggi: dopo la notizia del taglio del 30% dei dipendenti di Digital Bros, ora ci tocca purtroppo riportare che anche Humble Games ha deciso di mandare a casa un numero imprecisato di persone.

In una nota stampa inviata alla redazione gaming di Sports Illustrated, l’etichetta di publishing di Humble Bundle ha confermato i licenziamenti senza però chiarire quanti dipendenti sono stati colpiti dal provvedimento. Il comunicato è il solito agglomerato di frasi di circostanza, tra cui gli immancabili elogi alle persone licenziate, “talentuose e zelanti” ma non abbastanza da garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, nonostante “l’enorme impatto” che hanno avuto sulla compagnia.

Ma non c’è da disperarsi, “Humble Games si impegna a continuare a lavorare con meravigliosi sviluppatori indipendenti per portare le loro esperienze ai giocatori di tutto il mondo“. Bene così, no? Sicuramente farà piacere alle persone licenziate.