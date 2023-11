Arizona Sunshine 2: ecco il gameplay showcase

Vertigo Games ha annunciato oggi un Gameplay Showcase per Arizona Sunshine 2, il sequel next-gen dello sparatutto in prima persona d’azione in VR, che verrà lanciato il 7 dicembre. I fan potranno sintonizzarsi il 17 novembre per dare un’occhiata approfondita al nuovo gameplay della campagna con il commento degli sviluppatori, tanti nuovi dettagli sul gioco, compresi gli annunci della modalità cooperativa, apparizioni di ospiti speciali, gameplay co-op inedito e molto altro ancora.









Arizona Sunshine 2 catapulta in un nuovo viaggio disseminato di sopravvivenza estrema. In un mondo post-apocalittico in cui ogni proiettile conta, i giocatori proveranno combattimenti realistici mentre impugneranno armi di diversa tipologia, dai fucili ai machete fino ai lanciafiamme. Ricordiamo, inoltre, che Arizona Sunshine 2 sbarcherà su PlayStation VR 2, Steam VR e Meta Quest 2. Per unirsi all’evento, non basterà che seguire questo link.