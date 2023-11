The Elder Scrolls Online: ecco la Endless Archives

The Elder Scrolls Online si aggiorna con l’aggiornamento 40, incluso l’Endless Archives. I giocatori devono farsi strada attraverso livelli dinamici generati casualmente con tantissimi mostri e boss. Sarà possibile giocare in solitaria o fare squadra con un altro giocatore o Companion per completare i quattro cicli (ognuno composto da tre stadi e uno scontro con un boss) e la battaglia contro il boss finale per finire l’arco.









I giocatori possono affrontare altri stadi, cicli e archi che avranno una difficoltà gradualmente crescente. Procedendo, sbloccheranno una serie di ricompense uniche di questa attività. Tra queste c’è un’ampia gamma di collezionabili, tra cui una cavalcatura, un animale, oggetti cosmetici e i nuovi set di classe. L’aggiornamento 40 include tante altre novità, tra cui il nuovo Group Finder che permette di creare o cercare gruppi per tutte le attività di The Elder Scrolls.