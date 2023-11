Amazon Luna è disponibile in Italia

Amazon Luna è finalmente disponibile in Italia, con l’intero catalogo dedicato. Dopo aver debuttato negli Stati Uniti, ora ci sarà la possibilità di godere gratis delle produzioni, cui basterà un account Amazon Prime. Sarà possibile, infatti, giocare attraverso il browser di un PC, oppure attraverso una semplicissima televisione.









Oltre a un abbonamento già conosciuto, ci sarà la possibilità di sottoscriverne un altro 9.99 euro per godere dell’intero parco di giochi e anche di qualcosa in più. Per dare un’occhiata al catalogo, per l’appunto, sarà anche possibile semplicemente abbonarsi e godere dei sette giornid i prova. Inoltre, in questa matrioska di abbonamenti sarà possibile iscriversi anche a Ubisoft+ per godere di opere come Assassin’s Creed Mirage.