Assassin's Creed Mirage: in arrivo il New Game Plus

Ubisoft ha annunciato che la modalità New Game Plus è in dirittura di arrivo su Assassin’s Creed Mirage attraverso un aggiornamento gratuito.

Intervenendo sui social, il publisher francese ha fatto sapere che l’update verrà distribuito nel corso del mese di dicembre. L’aggiornamento permetterà a chiunque abbia già portato a termine il gioco di ricominciare l’avventura mantenendo abilità e strumenti sbloccati in precedenza. Inoltre, questa patch aggiungerà anche l’opzione di morte permanente attivabile in ogni livello di difficoltà.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage è disponibile da poco più di un mese su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.