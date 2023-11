PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi di novembre

Sony ha svelato i giochi in arrivo a novembre nel catalogo PlayStation Plus per gli abbonati ai tier Extra e Premium. Di seguito l’elenco completo.

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Catalogo dei giochi classici (solo Premium):

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4, PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Tutti i giochi appena elencati saranno disponibili a partire dal 21 novembre, fatta eccezione per Teardown, già disponibile per il download.