The Thaumaturge è stato rinviato all'inizio del prossimo anno

Inizialmente prevista all’inizio di dicembre, l’uscita di The Thaumaturge è stata rinviata di qualche mese per permettere agli sviluppatori di Fool’s Theory di migliorare la qualità del prodotto finale.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori e il publisher 11 bit studios. Attraverso un messaggio pubblicato su Steam, infatti, le due compagnie hanno spiegato che questi mesi di lavoro aggiuntivi permetteranno al team di rifinire ulteriormente il codice di gioco, così da offrire agli utenti il migliore prodotto possibile.

Le compagnie hanno infine annunciato la nuova data di uscita di The Thaumaturge: il gioco di ruolo sviluppato dagli ex di CD Projekt RED (che stanno sviluppando anche il remake di The Witcher) sarà disponibile su PC dal 20 febbraio 2024. Le versioni per PS5 e Xbox Series X|S vedranno la luce successivamente.