Baldur's Gate 3 per Xbox uscirà a dicembre, assicura Larian

Mancano poche settimane alla fine dell’anno e il livello di preoccupazione per un possibile rinvio della versione Xbox di Baldur’s Gate 3 è alto. Per fortuna Larian Studios ha ribadito che il suo gioco di ruolo sarà disponibile su Xbox Series X|S a dicembre, come inizialmente previsto.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, lo studio belga ha fatto sapere che la data di uscita ufficiale verrà annunciata durante la cerimonia dei The Game Awards, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. A questo punto c’è addirittura chi pensa che Baldur’s Gate 3 verrà pubblicato su Xbox con uno shadow drop proprio durante l’evento in questione. Staremo a vedere.