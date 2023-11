Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco la serie "Insider"

Arriva oggi da Warner Bros. Games e DC una nuova serie video in cui si potrà dare un’occhiata più approfondita a Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione in terza persona in arrivo prossimamente e sviluppato da Rocksteady Studios. Il primo episodio della serie “Suicide Squad Insider“ approfondisce le principali meccaniche di gioco, gli elementi narrativi, l’open world di Metropolis e molto altro.









Con gli approfondimenti e il commento dei membri del team Rocksteady, il video esplora la ricca storia degli studi legati alla narrazione basata sui personaggi, che si fonde insieme ai combattimenti rendendo un’esperienza collegata alla serie Arkham. Ecco il link per seguire la serie di approfondimenti su trama e personaggi.