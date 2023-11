DECEIVE INC, al via il periodo di gioco gratuito

Sviluppato e pubblicato da Tripwire Studios, DECEIVE INC sarà giocabile gratuitamente a partire da quest’oggi fino al prossimo 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il fine settimana gratuito iteramente dedicato per console segue il recente rilascio dell’aggiornamento Of Queens & Kings in arrivo a brevissimo, il prossimo 24 ottobre 2023.









L’aggiornamento introdurrà nel gioco il Catalog Season 3, un’alternativa facile da usare per i giocatori, oltre ai tradizionali pass di battaglia, consentendo agli agenti di sbloccare l’accesso a Octo, l’ultimo agente segreto giocabile all’interno dell’opera.