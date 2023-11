Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, nuova panoramica sul gameplay

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, sviluppato e pubblicato da Square Enix, torna nuovamente a mostrarsi in un nuovo trailer. La compagnia nipponica ha pubblicato un nuovo video che presenta alcuni dei mostri selvaggi e stravaganti che i giocatori possono scovare durante le loro avventure a Nadira. Competendo contro amici e rivali di tutto il mondo, i giocatori potranno affinare le proprie capacità, rinforzare i propri mostri e combattere per diventare il domamostri per eccellenza.









Su Nintendo eShop, inoltre, è attualmente disponibile una demo che permette di provare in anticipo l’avventura di Psaro e trasferire poi la propria squadra di mostri nel gioco completo alla sua uscita. Il gioco completo uscirà l’1 dicembre 2023 prossimo, in esclusiva su Nintendo Switch.