Ecco Razer Moray, il primo monitor in-ear di Razer

Razer ha presentato il suo primo monitor in-ear (IEM): il Razer Moray. Progettato tenendo conto delle esigenze specifiche di streamer e gamer, questo IEM unisce comfort totale a una qualità senza pari, ponendo le basi per un paradigma completamente nuovo nelle sessioni di gioco e streaming prolungate.

“Il lancio di Moray apre un altro entusiasmante capitolo per Razer”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Hardware Business Unit di Razer. “Si tratta di un’evoluzione dell’audio di gioco, pensata per offrire agli streamer un suono ad alta definizione e un comfort che dura tutto il giorno. Con Razer Moray, stiamo portando l’eccezionale qualità audio tipicamente associata ai monitor in-ear non solo agli streamer, ma anche ai gamer. E siamo orgogliosi di annunciare che questo prodotto si è guadagnato l’ambita certificazione THX, lo standard mondiale di fedeltà audio”.

Moray presenta un design acustico a doppio driver ibrido, che ne abbina uno ad armatura bilanciata per alti cristallini a uno dinamico per bassi profondi e ricchi. La sua forma ergonomica e a basso profilo offre una vestibilità aderente che supera notevolmente le cuffie tradizionali, eliminando la pressione sulla testa e sulle orecchie per offrire un’esperienza di streaming comoda e senza interruzioni.

L’isolamento passivo superiore, in grado di bloccare fino a -36 dB di rumore, fa sì che le distrazioni non siano più un problema. Gli streamer possono concentrarsi sulla produzione di contenuti coinvolgenti per attrarre sempre più spettatori. Dotato di cavi MMCX OFC e di tubi flessibili ‘memory loop’, Razer Moray è progettato per restare al suo posto senza ingombrare. Questi cavi ‘over-ear’ intrecciati di qualità superiore assicurano che l’IEM rimanga saldo mentre gli streamer intrattengono i fan.

Razer Moray è già disponibile per l’acquisto al prezzo di € 149,99.