Baldur's Gate 3: annunciata la Deluxe Edition fisica

Larian Studios ha presentato la tanto desiderata Deluxe Edition di Baldur’s Gate 3: un’edizione da collezione per i feticisti dei videogiochi su supporto fisico.

Questa edizione del gioco sarà disponibile nel corso del primo trimestre del 2024 nelle versioni per tutte le piattaforme, dunque PC, PS5 e Xbox Series X, e comprenderà diversi bonus fisici. Tra questi troveremo la colonna sonora originale in tre dischi, una mappa del mondo di gioco, 32 adesivi, 2 toppe, un poster raffigurante un Mind Flayer, nonché i dischi di gioco (la versione per PC includerà anche un codice da registrare su Steam), il tutto racchiuso in un box da collezione.

Disponibile per il pre-order sul sito di Larian, la Deluxe Edition di Baldur’s Gate 3 costerà € 79,99 a prescindere dalla piattaforma di preferenza.