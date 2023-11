Dragon's Dogma 2: annunciato un nuovo showcase dedicato

Capcom ha annunciato che presto sarà tempo di novità per Dragon’s Dogma 2, dal momento che tra poco meno di due settimane terrà uno showcase dedicato proprio all’action RPG diretto da Hideaki Itsuno.









La presentazione durerà circa un quarto d’ora e sarà l’occasione per svelare nuove informazioni sul gioco, nonché per mostrare sequenze di gameplay inedite in compagnia dello stesso Hideaki Itsuno e del producer Yoshiaki Hirabayashi. Lo showcase di Dragon’s Dogma 2 è fissato alle 22:00 (ora italiana) di martedì 28 novembre.

Ricordiamo che Dragon’s Dogma 2 è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Al momento è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale.