The Last of Us: Parte II per PS5 compare sul database dello store

Di una versione nativa per PS5 di The Last of Us: Parte II se ne parla da tempo, ormai, ma ora pare che Sony e Naughty Dog si stiano preparando a un annuncio ufficiale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Tom Henderson, infatti, la presunta versione per PS5 sarebbe già stata inserita nel database del PlayStation Store, perlomeno stando a un’informazione del dataminer PlayStation Game Size.

Con l’avvicinarsi della cerimonia dei The Game Awards, in programma nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, è abbastanza probabile che Sony approfitti di quella cornice per l’annuncio, così da sfruttare anche la popolarità del franchise grazie alla serie TV di The Last of Us. Staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordiamo che The Last of Us: Parte II è già giocabile su PS5 tramite la funzione di retrocompatibilità.