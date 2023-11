Goat Simulator 3 arriva su Steam

Goat Simulator 3, sviluppato e pubblicato Coffee Stain Studios, è il sequel demenziale del primo videogioco del franchise, ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Epic Games Store). In tal senso, l’opera arriva anche sulla piattaforma di Valve Corporation.









Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di poter portare Goat Simulator 3 a più giocatori su PC in modo che tutti possano sperimentare lo stile di vita più GOAT. Anche se questo potrebbe non essere il tipo di contenuto “Steam-y” che tutti volevano, è il contenuto “Steam-y” che la maggior parte di voi voleva… Non parliamo di quelle prime persone.”