Atari 2600+ è ora disponibile

Atari 2600+, ora disponibile sul mercato, è il ritorno ammodernato della piattaforma apprezzata a cavallo fra gli anni '70 e '80. Per celebrare il lancio e dimostrare il continuo supporto ad Atari 2600+, sono stati annunciati tre nuovi accessori per la console: il Gamepad CX78+ (che supporta i giochi 7800 a due pulsanti), un Paddle Pack CX30+ indipendente e un cavo di estensione per gli accessori. Inoltre, all'inizio del 2024 verranno lanciati sul mercato altri quattro giochi per 7800/2600. Ulteriori dettagli sulla disponibilità presso i retailer arriveranno presto.









Per gli appassionati di retrò che vogliono verificare se la loro collezione è compatibile con l’Atari 2600+, in seguito a test approfonditi siamo lieti di confermare un tasso di compatibilità del 99% con poco meno di 600 giochi testati. Un elenco aggiornato dei giochi compatibili è disponibile su Atari.com.