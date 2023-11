The Last of Us: Parte 2 Remastered, c'è una data di uscita per PS5

Lo avevamo avvistato già ieri mattina, ma adesso sul PlayStation Store è comparsa la pagina ufficiale dedicata a The Last of Us: Parte 2 Remastered per PS5, con tanto di descrizione ufficiale e data di uscita. La notizia è stata riportata da Insider Gaming, che ha raccolto le informazioni prima che la pagina venisse rimossa.

La versione rimasterizzata di The Last of Us: Parte 2 potrà contare su un aggiornamento del comparto grafico, con tanto di risoluzione in 4K nella modalità fedeltà, tempi di caricamento migliorati, nonché l’integrazione nativa con le feature del controller DualSense. Ma non è tutto perché la remastered includerà diversi contenuti aggiuntivi, tra cui il commento degli sviluppatori, la possibilità di affrontare tre livelli inediti in stadio embrionale mai inclusi nel gioco per PS4, e persino una nuova modalità di gioco roguelike. In quest’ultimo caso viene richiesto di sopravvivere il più a lungo possibile in una serie di arene casuali, sbloccando nuovi personaggi e tratti unici.

The Last of Us: Parte 2 Remastered dovrebbe vedere la luce su PS5 il prossimo 19 gennaio 2024. Manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di Sony e Naughty Dog, ma a questo punto immaginiamo che non tarderà ad arrivare.