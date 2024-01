Rebel Wolves annuncia il gioco di ruolo Dawnwalker

Rebel Wolves, lo studio di sviluppo fondato da Konrad Tomaszkiewicz, ha presentato il suo primo progetto: si tratta di Dawnwalker, un nuovo videogioco di ruolo che già sappiamo essere mosso dall’Unreal Engine 5.

Ai lavori di Dawnwalker partecipano diversi veterani dell’industria con un passato in CD Projekt RED, tra cui lo stesso Konrad Tomaszkiewicz, già director di The Witcher 3 e head of production di Cyberpunk 2077; mentre è di pochi giorni fa la notizia dell’assunzione di Mateusz Tomaszkiewicz, in precedenza game director di Gwent: The Witcher Card Game e Thronebreaker: The Witcher Tales.

Ulteriori dettagli sull’opera prima dello studio polacco verranno rivelati nel corso del 2024. Per il momento dobbiamo accontentarci dell’artwork ufficiale che trovate in calce all’articolo.