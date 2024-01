Elden Ring: possibili novità su Shadow of the Erdtree a breve

Possibili notizie all’orizzonte per Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring annunciata quasi un anno fa. Di recente, appena otto ore fa nel momento in cui scriviamo questa notizia, il database di Steam è stato aggiornato per includere una nuova voce nella sezione DLC dell’action RPG targato FromSoftware.

Si tratta della sezione dei contenuti aggiuntivi a pagamento, dunque è molto probabile che tale voce si riferisca proprio a Shadow of the Erdtree, sebbene la voce sul database sia ancora sprovvista di nome. A questo punto è possibile che FromSoftware e Bandai Namco si stiano preparando a rivelare ulteriori informazioni sull’espansione, magari la data di uscita. A tal proposito, le ultime indiscrezioni indicano il mese di febbraio come probabile finestra di uscita, ma naturalmente per averne conferma bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.