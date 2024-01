Baldur's Gate 3: disponibile il nuovo Hotfix 17

Baldur’s Gate 3, sviluppato e pubblicato da Larian Studios, si aggiorna con l’hotfix 17, un aggiornamento che migliora nel complesso l’opera e affina il comportamento di Gale, uno dei protagonisti principali della produzione vincitrice del GOTY.









“Povero Gale, compatiamo il tuo dolore, talvolta capita di comprendere le parole altrui”, ha aggiunto Larian Studios nel comunicato stampa. “Gli abbiamo spiegato che se qualcuno non gli offre un oggetto magico da ingurgitare, non è che significa che non succederà mai”. Come molti dei giocatori sapranno, il buon Gale è affetto da una malattia che lo costringe a mangiare oggetti magici a profusione. Ora sarà meno deciso a lasciare il gruppo – anche se è bene non ignorarlo, dopotutto.