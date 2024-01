TEKKEN 8: disponibile il nuovo trailer

Bandai Namco Europe e la celebre agenzia pubblicitaria BETC hanno collaborato per produrre “Get Ready for the Next Battle”, un nuovo trailer live action per TEKKEN 8. Il trailer live action, diretto da Lukas Tielke, si concentra sulle tematiche raccontate all’interno della produzione.









Il trailer svelato oggi include diversi ospiti importanti, come Hafthor Bjornsson e alcuni noti giocatori di TEKKEN da tutto il mondo:

Arslan Ash, dal Pakistan, 4 volte campione del mondo di TEKKEN.

Gen1us, dalla Francia, giocatore di TEKKEN professionista, conduttore TV e streamer.

KingJae, dal Regno Unito, giocatore di TEKKEN professionista e streamer.

Sephiblack, dalla Germania, giocatore di TEKKEN professionista e streamer.