S.T.A.L.K.E.R 2: ecco la data d'uscita

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, sviluppato e pubblicato da GSC Game World, arriverà il prossimo 5 settembre 2024 su Xbox Series X|S e PC. L’opera, precedentemente posticipata a data da destinarsi a causa del conflitto fra Ucraina e Russia, arriverà finalmente sul mercato dopo due anni complessi per lo studio di sviluppo, costretto a lavorare anche sotto le bombe.









La Zona di alienazione di Chornobyl è cambiata drasticamente dopo che la seconda esplosione nel 2006. Violenti mutanti, anomalie letali e fazioni in guerra hanno reso la Zona un luogo assai duro in cui sopravvivere. Nonostante il pericolo, i preziosissimi manufatti disseminati in quest’area hanno richiamato persone chiamate “stalker”, che si sono introdotte a proprio rischio nella Zona sperando di fare fortuna o addirittura di trovare la Verità nascosta nel Cuore di Chornobyl. Insomma, è lui 🙂