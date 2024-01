Foamstars include artwork generati con Midjourney

Square Enix ha confermato che Foamstars includerà contenuti creati con Midjourney, uno dei principali strumenti di intelligenza artificiale generativa applicata alle immagini.

“Tutti gli elementi principali di Foamstars – il gameplay e tutto ciò che rende il gioco divertente – sono stati creati a mano,” ha dichiarato il producer Kosuke Okatani dalle colonne di VGC. “Tuttavia abbiamo voluto fare degli esperimenti con l’intelligenza artificiale.” L’esponente di Square Enix ha fatto sapere che l’IA generativa è stata utilizzata per creare le copertine degli album musicali fittizi che racchiudono le tracce della colonna sonora originale. Okatani ha precisato che i contenuti di Foamstars creati utilizzando Midjourney ammontano allo 0,01% degli asset del gioco.

“In questo caso abbiamo fatto degli esperimenti con Midjourney usando dei semplici prompt per produrre immagini astratte,” si legge in una nota ufficiale della società giapponese. “Ci è piaciuto molto ciò che era stato generato, tanto da usare il risultato come copertine che i giocatori vedranno nel gioco. Tutto il resto è stato creato interamente dal nostro team di sviluppo.”

L’utilizzo di contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale è ancora un argomento controverso, tant’è che i legislatori nazionali e internazionali stanno decidendo come muoversi a riguardo, mentre Midjourney e altri strumenti di IA generativa sono attualmente sotto accusa per violazone di copyright da parte di alcuni artisti, i quali ritengono che questi tool siano stati addestrati utilizzando i loro lavori senza il permesso dei detentori dei diritti.

In ogni caso, Foamstars uscirà su PC, PS4 e PS5 il prossimo 5 febbraio. Qui trovate la nostra più recente anteprima.