2K Games annuncia TopSpin 2K25 con un primo teaser trailer

2K Games ha annunciato il ritorno di una serie molto amata dagli appassionati di tennis: stiamo parlando di TopSpin 2K25, in lavorazione presso Hangar 13. L’annuncio è stato accompagnato da un primo teaser trailer realizzato fondendo gameplay e sequenze cinematografiche in engine.









Purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli, nemmeno le piattaforme di riferimento. Tuttavia, a tal proposito, sul PlayStation Store e sul Microsoft Store sono già presenti le relative pagine del prodotto: qui leggiamo che TopSpin 2K25 uscirà su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Assente, di contro, la pagina su Steam: al momento non sappiamo ancora se il gioco verrà pubblicato o meno su PC.